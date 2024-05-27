Новости спорта: Владимирские львицы стали чемпионами Высшей лиги, а вот Торпедо потерпело...

Новости спорта: "Владимирские львицы" стали чемпионами Высшей лиги, а вот "Торпедо" потерпело поражениеНовости спорта. Начнём с хорошей. "Владимирские львицы" стали чемпионами Высшей лиги Российской Федерации баскетбола.Невероятный сезон владимирских баскетболисток - со взлётами и падениями завершился триумфом.В заключительном матче турнира соперницами "Львиц" стала питерская команда "ГУТИД". Противостояние было изнурительным, но победа оказалась "в лапах" наших баскетболисток.Игра закончилась со счётом 75:64.С грандиозным финалом девушек поздравил губернатор Александр Авдеев.За поддержку "Львицы" благодарят своих болельщиков. "Это наша общая победа", - говорят спортсменки.И новость плохая: Владимирское Торпедо в минувшем туре дома уступило футбольному клубу Иркутск.Единственный мяч был забит на 84-ой минуте: после скидки головой, нападающий сибиряков выскочил один на один с нашим голкипером. По итогам тура, торпедовцы расположились с тринадцатью очками на шестом месте.В субботу владимирская команда отправится в подмосковное Раменское, в гости к местному Сатурну.Денис Евсиков, главный тренер ФК "Торпедо- Владимир":- Последние игры мы набирали очки и выглядели хорошо, а так как у нас коллектив новый, мы еще много не прошли вместе. Во-многом моя вина, что я не подобрал нужные слова, до кого-то не достучался. Одно дело настроиться просто на словах, а другое дело - на поле. Как в последних двух матчах, когда люди выходили и реально сражались. Вот этого нам сегодня не хватило.А вот футбольный клуб Муром порадовал своих болельщиков в этом туре, обыграв в родных стенах московскую "Родину-2". И вновь один единственный гол: на 62-ой минуте после перехвата и красивой комбинации Илья Азявин добил мяч с отскока от вратаря.Однако поправить положение в турнирной таблице коллективу с берегов Оки не удалось. Муромляне по-прежнему, на предпоследнем, - девятом месте. В субботу Муром дома сыграет с Чайкой из Песчанокопского.