Представители бизнеса и студенты обсудили перспективы предпринимательства во Владимирской...

Представители бизнеса и студенты обсудили перспективы предпринимательства во Владимирской областиПредставители бизнеса и владимирские студенты встретились на открытой площадке в Суздале, чтобы обсудить перспективы предпринимательства во Владимирской области. Во встрече принял участие и первый заместитель губернатора области Александр Ремига.Вот так за чашкой чая в неформальной обстановке ведущие предприниматели региона, руководители вузов, чиновники и студенты обсуждают новые-бизнес проекты и перспективные стартапы. Приглашенные спикеры рассказывают свои истории успеха, наглядно демонстрируют, как развиваться им помогают инструменты государственной поддержки.Студентка 3 курса Юрфака ВлГУ Александра Гиндуллина свое будущее связывает с юриспруденцией. Уверена - сегодня это самое перспективное направление.Александра Гиндуллина, студентка 3 курса Юридического института ВлГУ:- Я планирую работать преподавателем в Юридическом институте. У нас есть возможности для трудоустройства молодых специалистов.Встречи в таком уникальном формате должны мотивировать молодых людей, нацелить их на открытие своего дела и, в конечном счете, - укрепить экономику региона, - говорят опытные игроки рынка.Вадим Дымов, предприниматель:- Им не безразлично, где жить, как жить, в каком городе, и вот это ощущение полезности - того, что они делают с согласия общего, ощущение того, что они хотят быть в диалоге. Чтобы их слышали, и они были услышаны, - для них является очень важным.Андрей Серан, предприниматель:- Интересно пообщаться с более молодым поколением, у меня старшему сыну 20 лет, он не в России учится, но, тем не менее, - в этом же поколении. Интересно поделиться своим опытом и это, в том числе, - для привлечения сотрудников тоже актуально.Сейчас во Владимирской области - около 52 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, - отмечает первый заместитель губернатора Владимирской области - Александр Ремига. Бизнес-сообщество крайне нуждается в грамотных юристах, маркетологах и других специалистах.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Наставничество, ответственный бизнес - это, мне кажется, сейчас ключевые тренды, а мы такую задачу себе ставим, чтобы наша молодежь была вовлечена во все процессы региональные и, конечно же, фиксировалась именно во Владимирской области.Взаимодействие студентов, бизнеса и власти на различных площадках - важный элемент развития. И эта встреча не последняя.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".