Из них к уголовной ответственности привлекли 129 человек.

С начала 2024 года приставы во Владимирской области смогли взыскать 136 миллионов рублей с должников по алиментам, как сообщила пресс-служба УФССП региона. На данный момент более 4,7 тысяч производств по взысканию алиментов находятся на исполнении.Ограничения в водительских правах наложены на около 1,3 тысячи должников, а еще 3097 человек ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. За нарушения привлечено к административной ответственности 297 неплательщиков и к уголовной – 129.