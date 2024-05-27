Во Владимире полностью сгорела часть дома, где проживала многодетная семья. Пожар произошел в доме №19/31 на улице Лакина утром 25 мая. Старшая из четверых детей, 15-летняя девочка, не испугалась

Во Владимире полностью сгорела часть дома, где проживала многодетная семья. Пожар произошел в доме №19/31 на улице Лакина утром 25 мая. Старшая из четверых детей, 15-летняя девочка, не испугалась огня и вывела своего брата и двух сестер из горящего здания. Она же позвонила пожарным спасателям. Родителей в это время дома не было. Звонок в «тревожное»