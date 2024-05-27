Смертельный исход: в Ковровском районе 16-летних подростков на мотоцикле сбил...

"Смертельный исход": в Ковровском районе 16-летних подростков на мотоцикле сбил тепловозПолицейские задержали 41-летнего виновника смертельной аварии, которая произошла накануне на улице Растопчина во Владимире.Внедорожник "Ниссан Икстрейл" на скорости сбил двух женщин, переходивших "пекинку" по нерегулируемому переходу. Одна скончалась еще до приезда "скорой", вторую в тяжелом состоянии доставили в больницу.Очевидцы пишут, что виновник был пьян. В первые минуты после аварии мужчина стоял на дороге, потом сел за руль и уехал. Позже и машину, и его самого нашли в Камешковском районе.Буквально в те же минуты похожая авария произошла на переходе на улице Большой Московской. С той разницей, что пешеходы пересекали дорогу на запрещающий сигнал светофора. 19-тилетняя девушка попала под колеса внедорожника "Тойота". Ее госпитализировали.Еще два человека погибли в субботней аварии на железнодорожном переезде в Ковровском районе. 16-летних юношу и девушку на мотоцикле сбил тепловоз. Водитель мотоцикла был без прав и двигался на "красный".Видео последствий еще одного дтп, в котором погиб велосипедист, появилось в группе "Вязники. Наш город". Авария произошла на улице Большой Московской.