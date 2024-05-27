Творческий коллектив «Владимирская вечора» рассказал о том, какие народные традиции хранит и...

Творческий коллектив «Владимирская вечора» рассказал о том, какие народные традиции хранит и изучает, а также о силе хороводовФольклор как фундамент. Творческий коллектив "Владимирская вечора" хранит и изучает народные традиции, побывал на большом народном празднике в Москве. Он собрал участников со всей страны.Какую силу имеют хороводы? Что такое вечорка? И какие фестивали впереди? Об этом в интервью утренним "Вестям" рассказали Олеся Циглова - руководитель "Владимирской вечоры" и Александр Циглов - участник коллектива.