Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов во время эфира.

В Центральном парке Владимира появится баскетбольная площадка. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов во время эфира.Её возведут на месте, где раньше катались скейтбордисты. В планах разместить на одной площадке несколько баскетбольных кортов, чтобы была возможность проводить несколько матчей.По словам градоначальника, поле будет соответствовать всем современным требованиям для игры на открытом воздухе. Кроме тренировок, здесь будут организованы и крупные соревнования.