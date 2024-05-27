В Гусь-Хрустальном приостановлена работа кафе, в котором нарушались правила пожарной...

В Гусь-Хрустальном приостановлена работа кафе, в котором нарушались правила пожарной безопасности.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали, что была проведена проверка по заявлению жильцов многоквартирного дома - о нарушениях требований пожарной безопасности в кафе «Автограф».В частности, помещения, расположенные в подвальном помещении жилого дома, не были оборудованы системами вытяжной противодымной вентиляции; ширина горизонтальных участков путей эвакуации (дверных проемов, соединяющих между собой помещения с посадочными местами) была также менее минимально допустимой.В пресс-службе региональной прокуратуры напоминают: «… Несоблюдение противопожарных правил создает угрозу жизни и здоровью граждан, что является недопустимым. По факту выявленных нарушений межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании собственника кафе устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также о приостановлении до этого момента деятельности пункта общественного питания...»В настоящее время деятельность организации общественного питания приостановлена.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений