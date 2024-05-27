Опорный вуз области стал местом проведения регионального форума «Крепкая семья». На нем обсудили актуальные семейные вопросы – от занятости молодых мам до социальной поддержки семей с

Опорный вуз области стал местом проведения регионального форума «Крепкая семья». На нем обсудили актуальные семейные вопросы – от занятости молодых мам до социальной поддержки семей с детьми. Форум был организован при поддержке Заксобрания области. В дискуссии приняли участие спикер ЗС Ольга Хохлова, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, а также президент Ассоциации потребителей детских товаров и услуг