Безопасны ли ограждения? Жители Владимира боятся облокачиваться на перила моста через Клязьму. Конструкция давно поржавела и осыпалась. На металле образовались глубокие дыры и впадины. О
<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2024-vlasti-vladimira-obeshhayut-k-oseni-otremontirovat-most-v-kommunar.html" target="_blank">Власти Владимира обещают к осени отремонтировать мост в Коммунар</a> - Безопасны ли ограждения? Жители Владимира боятся облокачиваться на перила моста через Клязьму. Конструкция давно поржавела и осыпалась. На металле образовались глубокие дыры и впадины. О
[url=https://33live.ru/novosti/27-05-2024-vlasti-vladimira-obeshhayut-k-oseni-otremontirovat-most-v-kommunar.html]Власти Владимира обещают к осени отремонтировать мост в Коммунар[/url] - Безопасны ли ограждения? Жители Владимира боятся облокачиваться на перила моста через Клязьму. Конструкция давно поржавела и осыпалась. На металле образовались глубокие дыры и впадины. О