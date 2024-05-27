Безопасны ли ограждения? Жители Владимира боятся облокачиваться на перила моста через Клязьму. Конструкция давно поржавела и осыпалась. На металле образовались глубокие дыры и впадины. О

Безопасны ли ограждения? Жители Владимира боятся облокачиваться на перила моста через Клязьму. Конструкция давно поржавела и осыпалась. На металле образовались глубокие дыры и впадины. О своих наблюдениях жители написали в социальных сетях. Из поста в соцсетях Что же делать с ограждениями? Можно подождать пока отдыхающим дамам и господам под мостом на машину прилетит кусок железа.