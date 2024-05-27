Во Владимире подвели итоги областного конкурса «Экспортёр года» Торжественная церемония прошла в...

Во Владимире подвели итоги областного конкурса «Экспортёр года»Торжественная церемония прошла в областной столице. Ее провел Центр поддержки экспорта Владимирской области. О тех, кто держит самую «высокую планку» на внешних рынках - Мария Платанюк.Лучшие в деле экспорта. Региональный конкурс «Экспортёр года» - ежегодный. И уже восьмой по счёту.Престижная премия собрала 53 компании. Из Владимира, Александрова, Мурома, Коврова, Гусь-Хрустального, Покрова, Камешкова, Киржача, Собинского и Меленковского районов. Номинаций - пять. Заявки и успехи в освоении внешних рынков оценивала специальная комиссия.Андрей Наумов, заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области подчёркивает: экспорт - одна из движущих сил. Производители нашего региона делают ставку на высокое качество, новые технологии, интересные проекты. География - от стран СНГ и Швейцарии до Индии и Саудовской Аравии.Андрей Наумов, заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области, начальник управления внешнеэкономической деятельности:- Предприятия, которые экспортируют, - их много. 846 предприятий. Из них 444 как раз субъекты малого и среднего предпринимательства. Почему это важно? Потому что именно субъекты малого и среднего предпринимательства задают основной фон, повышают долю развития именно экспортной деятельности.Светлана Снегурова представляет особую сферу - фармацевтику. Гендиректор компании «Биагро». Профиль - производство препаратов для животных. В копилке несколько наград «Экспортёра года». А в этот раз Светлана Анатольевна празднует победу в номинации «Женщина-экспортёр». Уверена: это результат командной работы. «Биагро» дорожит каждым своим сотрудником.Светлана Снегурова, генеральный директор ООО «ТД Биагро»:- Мои учредители - 2 прекрасные женщины. И коллектив тоже женский. Мы счастливы. И это толчок. Это реальный толчок к развитию нашего предприятия. И в тоже время к развитию экономики всей нашей области. И пусть какой-то небольшой вклад в развитие экономики всей нашей страны.Специалисты предприятия «Ламмин» внедряли системы отопления на крупнейших инженерных объектах мира. Компания из Мурома признана «Экспортёром года в сфере промышленности».В этой номинации заявок было больше всего - 19. Андрей Гановичев, заместитель гендиректора, подчёркивает: предприятие идёт уверенным курсом развития. Достойно представляя регион. Объём экспорта за последние 2 года вырос на 60 процентов.Андрей Гановичев, заместитель генерального директора ООО «Ламмин»:- Очень хороший фидбэк мы получаем с экспортного направления от представителей тех стран, с которыми мы работаем. Статус российских производителей на рынке в глазах наших потенциальных покупателей, партнёров, с которыми мы работаем, всё выше и выше.Назвали победителей и в номинациях «Агропромышленный комплекс», «Ответственный экспортёр», «Прорыв года». Каждому вручены дипломы, ценные подарки и сертификаты на получение дополнительных услуг Центра поддержки экспорта Владимирской области. От обучения деловому английскому до участия в международных выставках. Не только для победителей, для всех призеров и участников «Экспортёр года» - стимул к покорению новых высот.Мария Платанюк, Илья Хлудов «Вести-Владимир».