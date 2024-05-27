Во Владимирской области на Оке прошел испытание новый кемпбот муромской разработки Новые грани...

Во Владимирской области на Оке прошел испытание новый кемпбот муромской разработкиНовые грани водного туризма...Катер лично протестировал губернатор Александр Авдеев.В кемпботе есть все необходимое для отдыха на воде. Туристам он поможет совместить комфорт и новые впечатления от путешествий по речной глади.Глава региона отметил: пилотный образец скоро отправится на выставку Петербургского международного экономического форума. И уже этим летом кемпбот запустят по рекам области: Оке, Клязьме и Каменке.Идею организации водного туризма в регионе губернатор обсуждал на четвёртом Владимирском инвестиционном конгрессе с Николаем Валуевым, заместителем председателя комитета по экологии и туризму. Он поддержал эту идею на ее презентации Министру экономического развития Максиму Решетникову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.Кстати, депутат ГосДумы Николай Валуев также оценил кембот. В Суздале, на Каменке.