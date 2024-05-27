Смертельные ДТП с участием мотоцикла и электровелосипеда случились в минувшие выходные. В авариях погибли три человека. Под Ковровом, по дороге из деревни Гридино в Говядиху, под грузовой

Смертельные ДТП с участием мотоцикла и электровелосипеда случились в минувшие выходные. В авариях погибли три человека. Под Ковровом, по дороге из деревни Гридино в Говядиху, под грузовой поезд залетел мотоциклист и его спутница. Смертельная авария произошла на железнодорожных путях 25 мая в 14:45. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Из пресс-релиза РЖД На регулируемом переезде