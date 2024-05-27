Плановые работы по подключению продолжались 60 часов на каждой из ниток трубопровода.

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» подключили после реконструкции участок Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы (КМНПП), расположенный в Солнечногорске на пересечении с рекой Ратуевка. Плановые работы по подключению продолжались 60 часов на каждой из ниток трубопровода.В рамках проекта реконструкции выполнена замена участка, включающего три линии КМНПП общей протяженностью менее одного километра.Замена участков проводилась в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – обеспечение высокого уровня надежности трубопроводов в процессе эксплуатации с соблюдением высоких стандартов промышленной и экологической безопасности.На первом этапе в пойме Ратуевки были проложены временные обводные линии трубопроводов протяженностью более 700 метров, что позволило продолжить транспортировку нефтепродуктов во время плановых работ. На втором этапе построены основные нитки трубопроводов, после чего специалисты провели диагностику и промывку участка.Для замены использовались трубы повышенного класса прочности с изоляционным двухслойным полиэтиленовым покрытием, предназначенные для применения в условиях активных грунтовых вод. Соответствие подобранных трубэксплуатационным нагрузкам подтверждено расчетами на прочность.Ремонтные работы были проведены с учетом требований природоохранного законодательства и правил промышленной безопасности. Лабораторный эколого-аналитический контроль осуществлялся на всех этапах реконструкции. В настоящее время транспортировка нефтепродуктов возобновлена в соответствиис графиком и производится в штатном режиме.