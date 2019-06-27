Певица Азиза со дня на день должна была выйти замуж. Однако практически в последний момент свадьба сорвалась.

Певица Азиза со дня на день должна была выйти замуж. Однако практически в последний момент свадьба сорвалась.Избранником певицы Азизы являлся композитор Олег Бескровный. Именно он много лет назад написал артистке песню "Милый мой, твоя улыбка", ставшую хитом и прославившую ее исполнительницу. Азиза и Олег общались на протяжении 30 лет, но лишь недавно их отношения перешли на новую ступень. Пара даже решила оформить отношения. Говорят, Азиза готовилась к бракосочетанию на Кипре, куда ездила на гастроли. А саму свадьбу планировала закатить в Крыму.Однако сейчас стало известно, что Азиза отменила церемонию. "Когда Олег сделал мне предложение, я поставила ему ультиматум: он должен бросить курить. Дымит он уже давно. Но ради меня пообещал завязать с пагубной привычкой", – начала свой рассказ Азиза.Дело в том, что певица не переносит табачный дым. У нее проблемы с легкими: артистка часто страдает бронхитами. Однако избранник не выполнил условий Азизы. "На днях позвонил мне и сказал: "Азизка, я тебя люблю, но курить бросить не могу!" На что я ему ответила: "На нет и суда нет!" С курящим мужем на одной территории я существовать не смогу", – цитирует певицу .Отметим, что Азиза в свои 55 лет никогда не была замужем. Даже с бизнесменом Александром Бродолиным, с которым встречалась последние годы, певица не добралась до ЗАГСа. Говорят, мужчина постоянно откладывал свадьбу, проявляя странную нерешительность. В итоге, пара распалась.