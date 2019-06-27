Уголовное дело о хищениях на предприятии Тольяттиазот слушается уже более полутора лет. За резонансным процессом пристально следит пресса и специалисты. О любопытных подробностях громкого дела рассказал представитель истца – АО ОХК Уралхим, член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов. Юрист в подробностях ответил на претензии со стороны защиты фигурантов дела.

Уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" слушается уже более полутора лет. За резонансным процессом пристально следит пресса и специалисты. О любопытных подробностях громкого дела рассказал представитель истца –АО "ОХК "Уралхим", член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов. Юрист в подробностях ответил на претензии со стороны защиты фигурантов дела.Объем письменных материалов по процессу занимал околопятисот страниц, этим и объясняется столь долгий срок рассмотрения дела, пояснилНизов. "Уже на стадии исследования письменных материалов дела, котораяпредваряла допросы свидетелей, стало понятно, что защита избрала тактикумаксимально возможного затягивания процесса", – цитирует адвоката .Юрист утверждает, что представители защиты пристальноследили за временем, затраченным обвинителями при оглашении материалов.По словам Низова, количество свидетелей по делу в конечномитоге составило почти 100 человек, значительное количество из них были действующими сотрудниками предприятия. "Они находились в сложном положении, и, без всякого сомнения, под серьезным прессом со стороны руководства своего предприятия", – сказал юрист.В допросах свидетелей со стороны защиты суд не отказывал: походатайству адвокатов обвиняемых было привлечено и допрошено не менее десятичеловек. При этом юрист отметил слаженность и профессионализм прокуроров,которые смогли получить от свидетелей ценные показания, укрепившие позиции истца– АО "УХК "Уралхим".Низов с сомнением воспринимает утверждения, будто бы в ходе суда были допущены серьезные нарушения прав участников процесса со сторонызащиты. "Адвокаты пытаются таким образом направить внимание суда не наобстоятельства, устанавливаемые в ходе процесса, не на исследуемыедоказательства, а на некий "список обид" представителей защиты, которыйиспользуется как существенный элемент давления на суд", – пояснил юрист.Жалобы представителей обвиняемых, что все ихходатайства отклонялись судом, адвокат также отвергает. Низов уточнил, что на стадии судебного следствияк делу приобщили несколько десятков томов. Где же здесь нарушение, задается он риторическим вопросом.Упреки защиты в том, что суд не допросил некоторых ее свидетелей, в том числе иностранных граждан, адвокат истца также считает несостоятельными. Суд допросил свидетелей, чью явку обеспечили представителиобвиняемых, указал Низов. При этом уже на финальной стадии процесса защитапопросила вызвать в суд около десяти иностранцев, живущих в разныхгосударствах, подчеркнул он.По словам юриста, указанные люди даже не упоминались в ходепроцесса. "Кто они такие, какое отношение к делу имеют? Никакого внятногообъяснения защитник не представил", – возмущается Низов.Утверждения защиты, что судья якобы торопит процесс,представитель интересов "Уралхима" также считает беспочвенными."В какой-то момент процесса, суд, идя навстречу, в первую очередь, стороне защиты, перешел в режим рассмотрения уголовного дела в непрерывном процессе. Вызвано это было заявлениями самих защитников, что им требуется больше времени для представления доказательств", – пояснил Низов.Дошло до того, что в один момент представители истца заявилио злоупотреблении защиты своими правами, рассказал адвокат. Он напомнил, что"Уралхим" понес огромный материальный ущерб, поэтому истец и егопредставители имеют право на рассмотрение дела в разумные сроки."Врезультате защита выдохлась, и ей было просто нечего представить суду вкачестве доказательств или их имитации", – констатировал Низов.Послеэтого судебное следствие было объявлено оконченным.Говоря о доказательной базе, адвокат опроверг заявления, чтообвинение основано лишь на комплексной экономико-правовой (ценовой) экспертизе, с которойне согласна защита. Экспертное заключение имеет отношение лишь к части обстоятельств,которые необходимо было доказать. В ходе следствия, напомнил адвокат, было изъятобольшое количество документов, электронная переписка, были опрошены потерпевшиеи свидетели – это позволило установить ряд обстоятельств дела.Со слов Низова, именно защита утверждала, что обвинениеосновано на экспертном заключении о ценах на продукцию предприятия и пыталось его опротестовать. "Но именноони же представили суду доказательства, позволяющие однозначно заявить осостоятельности и законности экспертного заключения", – подчеркнул юрист.Низов сомневается, что судебный процесс якобы мешаетнормальной работе "Тольяттиазота"."Что действительно в течение долгих лет наносило ему ущерб – так это кабальный 20-летний контракт на эксклюзивную продажу продукции единственному покупателю, ценовой диктат, систематический вывод денежных средств, недофинансирование, плохое техническое состояние агрегатов и простой мощностей, незаконная продажа ценных производственных активов, которые "Тольяттиазот" вынужден теперь арендовать у офшора", – заявил адвокат, подчеркнув, что "Тольаттиазот" выступает в деле в роли потерпевшего.Опроверг Низов и распространенное в некоторых СМИ заявление,что обвинительное заключение было подготовлено якобы в недрах"Уралхима". Подобные публикации он назвал ангажированными инесоответствующими действительности. В подтверждение распространители подобнойинформации ссылались на "свойства" некоего файла, который находится уних в распоряжении."Курьез в том, что никто, кроме самих защитников, этотфайл так и не увидел, а сами они ни в каком виде суду его не представили",– пояснил юрист.Голословными представитель истца считает также обвинения врейдерском захвате ТОАЗа "Уралхимом". Он напомнил, что исковыетребования в большинстве исходят от "Уралхима" и, в гораздо большихобъемах, со стороны "Тольяттиазота". "Мы лишь пытаемсявозместить материальный ущерб, причиненный нашей компании в связи с совершениемпреступления", – подчеркнул Низов.Приговор по резонансному делу Комсомольский районный судможет огласить уже через неделю – 2 июля. Александр Низов надеется, что судвынесет обвинительный вердикт всем фигурантам дела и удовлетворит требованияистца, которые, напомнил адвокат, заявлены в интересах"Тольяттиазота".Напомним, расследование в отношении бывших руководителейТОАЗа ведется с 2012 года. Комсомольский районный суд Тольятти рассматривает обвиненияв хищении выручки предприятия на общую сумму более 85 миллиардов рублей.Экс-руководителям "Тольяттиазота" вменяют потерю ряда активов, проданных на 500 миллионоврублей дешевле рыночной цены. Обвиняемые находятся в международном розыске.