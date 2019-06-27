Уголовное дело о хищениях на предприятии Тольяттиазот слушается уже более полутора лет. За резонансным процессом пристально следит пресса и специалисты. О любопытных подробностях громкого дела рассказал представитель истца –
АО ОХК Уралхим, член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов. Юрист в подробностях ответил на претензии со стороны защиты фигурантов дела.
Уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" слушается уже более полутора лет. За резонансным процессом пристально следит пресса и специалисты. О любопытных подробностях громкого дела рассказал представитель истца –
АО "ОХК "Уралхим", член Московской городской коллегии адвокатов Александр Низов. Юрист в подробностях ответил на претензии со стороны защиты фигурантов дела.
Объем письменных материалов по процессу занимал около
пятисот страниц, этим и объясняется столь долгий срок рассмотрения дела, пояснил
Низов. "Уже на стадии исследования письменных материалов дела, которая
предваряла допросы свидетелей, стало понятно, что защита избрала тактику
максимально возможного затягивания процесса", – цитирует адвоката .
Юрист утверждает, что представители защиты пристально
следили за временем, затраченным обвинителями при оглашении материалов.
По словам Низова, количество свидетелей по делу в конечном
итоге составило почти 100 человек, значительное количество из них были действующими сотрудниками предприятия. "Они находились в сложном положении, и, без всякого сомнения, под серьезным прессом со стороны руководства своего предприятия", – сказал юрист.
В допросах свидетелей со стороны защиты суд не отказывал: по
ходатайству адвокатов обвиняемых было привлечено и допрошено не менее десяти
человек. При этом юрист отметил слаженность и профессионализм прокуроров,
которые смогли получить от свидетелей ценные показания, укрепившие позиции истца
– АО "УХК "Уралхим".
Низов с сомнением воспринимает утверждения, будто бы в ходе суда были допущены серьезные нарушения прав участников процесса со стороны
защиты. "Адвокаты пытаются таким образом направить внимание суда не на
обстоятельства, устанавливаемые в ходе процесса, не на исследуемые
доказательства, а на некий "список обид" представителей защиты, который
используется как существенный элемент давления на суд", – пояснил юрист.
Жалобы представителей обвиняемых, что все их
ходатайства отклонялись судом, адвокат также отвергает. Низов уточнил, что на стадии судебного следствия
к делу приобщили несколько десятков томов. Где же здесь нарушение, задается он риторическим вопросом.
Упреки защиты в том, что суд не допросил некоторых ее свидетелей, в том числе иностранных граждан, адвокат истца также считает несостоятельными. Суд допросил свидетелей, чью явку обеспечили представители
обвиняемых, указал Низов. При этом уже на финальной стадии процесса защита
попросила вызвать в суд около десяти иностранцев, живущих в разных
государствах, подчеркнул он.
По словам юриста, указанные люди даже не упоминались в ходе
процесса. "Кто они такие, какое отношение к делу имеют? Никакого внятного
объяснения защитник не представил", – возмущается Низов.
Утверждения защиты, что судья якобы торопит процесс,
представитель интересов "Уралхима" также считает беспочвенными."В какой-то момент процесса, суд, идя навстречу, в первую очередь, стороне защиты, перешел в режим рассмотрения уголовного дела в непрерывном процессе. Вызвано это было заявлениями самих защитников, что им требуется больше времени для представления доказательств", – пояснил Низов.
Дошло до того, что в один момент представители истца заявили
о злоупотреблении защиты своими правами, рассказал адвокат. Он напомнил, что
"Уралхим" понес огромный материальный ущерб, поэтому истец и его
представители имеют право на рассмотрение дела в разумные сроки.
"В
результате защита выдохлась, и ей было просто нечего представить суду в
качестве доказательств или их имитации", – констатировал Низов.
После
этого судебное следствие было объявлено оконченным.
Говоря о доказательной базе, адвокат опроверг заявления, что
обвинение основано лишь на комплексной экономико-правовой (ценовой) экспертизе, с которой
не согласна защита. Экспертное заключение имеет отношение лишь к части обстоятельств,
которые необходимо было доказать. В ходе следствия, напомнил адвокат, было изъято
большое количество документов, электронная переписка, были опрошены потерпевшие
и свидетели – это позволило установить ряд обстоятельств дела.
Со слов Низова, именно защита утверждала, что обвинение
основано на экспертном заключении о ценах на продукцию предприятия и пыталось его опротестовать. "Но именно
они же представили суду доказательства, позволяющие однозначно заявить о
состоятельности и законности экспертного заключения", – подчеркнул юрист.
Низов сомневается, что судебный процесс якобы мешает
нормальной работе "Тольяттиазота".
"Что действительно в течение долгих лет наносило ему ущерб – так это кабальный 20-летний контракт на эксклюзивную продажу продукции единственному покупателю, ценовой диктат, систематический вывод денежных средств, недофинансирование, плохое техническое состояние агрегатов и простой мощностей, незаконная продажа ценных производственных активов, которые "Тольяттиазот" вынужден теперь арендовать у офшора", – заявил адвокат, подчеркнув, что "Тольаттиазот" выступает в деле в роли потерпевшего.
Опроверг Низов и распространенное в некоторых СМИ заявление,
что обвинительное заключение было подготовлено якобы в недрах
"Уралхима". Подобные публикации он назвал ангажированными и
несоответствующими действительности. В подтверждение распространители подобной
информации ссылались на "свойства" некоего файла, который находится у
них в распоряжении.
"Курьез в том, что никто, кроме самих защитников, этот
файл так и не увидел, а сами они ни в каком виде суду его не представили",
– пояснил юрист.
Голословными представитель истца считает также обвинения в
рейдерском захвате ТОАЗа "Уралхимом". Он напомнил, что исковые
требования в большинстве исходят от "Уралхима" и, в гораздо больших
объемах, со стороны "Тольяттиазота". "Мы лишь пытаемся
возместить материальный ущерб, причиненный нашей компании в связи с совершением
преступления", – подчеркнул Низов.
Приговор по резонансному делу Комсомольский районный суд
может огласить уже через неделю – 2 июля. Александр Низов надеется, что суд
вынесет обвинительный вердикт всем фигурантам дела и удовлетворит требования
истца, которые, напомнил адвокат, заявлены в интересах
"Тольяттиазота".
Напомним, расследование в отношении бывших руководителей
ТОАЗа ведется с 2012 года. Комсомольский районный суд Тольятти рассматривает обвинения
в хищении выручки предприятия на общую сумму более 85 миллиардов рублей.
Экс-руководителям "Тольяттиазота" вменяют потерю ряда активов, проданных на 500 миллионов
рублей дешевле рыночной цены. Обвиняемые находятся в международном розыске.