В МХТ имени Чехова простились с Аллой Покровской – актриса тут служила с 2004 года. После этого состоялось отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронили же актрису на Троекуровском кладбище столицы.

В МХТ имени Чехова простились с Аллой Покровской – актриса тут служила с 2004 года. После этого состоялось отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронили же актрису на Троекуровском кладбище столицы.Выбор кладбища была неслучайным. Сын актисы Михаил Ефремов пояснил: "Хоронить будем на Троекуровском, рядом с моей бабушкой (Анной Некрасовой, режиссером РАМТа – Прим. ред.)".Интересно, что за год до смерти Алла Борисовна приезжала сюда. Об этом корреспонденту "Дни.Ру" рассказал ее коллега Авангард Леонтьев. "Мы с Аллочкой решил проведать всех наших, – вздыхает актер. – Правда, ей уже было очень тяжело передвигаться, она не всегда подойти близко к той или иной могиле".На Троекуровском кладбище похоронено немало знаменитых актеров – Наталья Гундарева, Евгений Весник, Алла Ларионова, Елена Майорова, Любовь Полищук, Александр Леньков, Андрей Панин, Владислав Галкин, Марина Голуб. Здесь даже есть "Аллея актеров"!Но самым обсуждаемым на сегодняшний день захоронением является могила безвременно ушедшей певицы Юлии Началовой на 17-м участке новой части кладбища. Неподалеку от нее и похоронят Аллу Борисовну.Напомним, у Покровской обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Алла Борисовна умерла от заражения крови...