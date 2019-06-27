Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья и
коллеги делятся с журналистами воспоминаниями
и историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, не
простили звезде скандал с победой ее дочери на шоу Голос. Дети.
Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья и
коллеги делятся с журналистами воспоминаниями
и историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, не
простили звезде скандал с победой ее дочери на шоу "Голос. Дети".
Именинникам принято говорить приятное, что и стараются
исполнить освещающие жизнь звезд российского шоу-бизнеса издания. Они собирают
рассказы близких певицы Алсу, которые, естественно, представляют ее скромной,
талантливой девушкой, которая вдобавок занимается благотворительностью.
Душещипательную историю о встрече Алсу со смертельно больной
девочкой рассказал основатель хосписа в Казани. 14-летней Альдоне поставили диагноз
саркома. У девочки была мечта – хоть раз подержать за руку певицу Алсу, она
была ее большой поклонницей.
Врач встретился с Алсу на мероприятии в Москве и рассказал
певице об Альдоне. По слолвам медика, Алсу тут же подписала свой диск и
передала его девочке. А позже, когда она была с концертом в Казани, врач
позвонил певице, напомнил об Альдоне – и Алсу приехала в хоспис, привезла
подарки детям и целый час проговорила с девочкой, пишет StarHit.
Однако читатели к хвалебным отзывам о отнеслись
скептически. Судя по всему, недавний скандал с участием дочери артистки не
скоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Я уж
подумала, она деньгами помогла девочке, а она....диск свой подписала
тяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и по
ходу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши", "Все старается
выглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей
"благотворительности" ну никак нельзя!", – комментируют рассказы
пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, дочь Микела Абрамова в этом году победила
на шоу "Голос. Дети". Однако позже выяснилось, что имела место
накрутка голосов. Разразился скандал, в результате Первый канал аннулировал
результаты голосования и провел финал состязания еще раз.