Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья и коллеги делятся с журналистами воспоминаниями и историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, не простили звезде скандал с победой ее дочери на шоу Голос. Дети.

Певица Алсу 27 июня празднует день рождения. Ее друзья иколлеги делятся с журналистами воспоминаниямии историями из жизни именинницы. Однако зрители, как выяснилось, непростили звезде скандал с победой ее дочери на шоу "Голос. Дети".Именинникам принято говорить приятное, что и стараютсяисполнить освещающие жизнь звезд российского шоу-бизнеса издания. Они собираютрассказы близких певицы Алсу, которые, естественно, представляют ее скромной,талантливой девушкой, которая вдобавок занимается благотворительностью.Душещипательную историю о встрече Алсу со смертельно больнойдевочкой рассказал основатель хосписа в Казани. 14-летней Альдоне поставили диагнозсаркома. У девочки была мечта – хоть раз подержать за руку певицу Алсу, онабыла ее большой поклонницей.Врач встретился с Алсу на мероприятии в Москве и рассказалпевице об Альдоне. По слолвам медика, Алсу тут же подписала свой диск ипередала его девочке. А позже, когда она была с концертом в Казани, врачпозвонил певице, напомнил об Альдоне – и Алсу приехала в хоспис, привезлаподарки детям и целый час проговорила с девочкой, пишет StarHit.Однако читатели к хвалебным отзывам о отнеслисьскептически. Судя по всему, недавний скандал с участием дочери артистки нескоро забудется. "Попытка отбелить Алсу не удалась", "Я ужподумала, она деньгами помогла девочке, а она....диск свой подписалатяжелобольному ребенку и после напоминания приехала к ней в палату. Ну и походу прочтения статьи видно, что тянули звезду за уши", "Все стараетсявыглядеть белой и пушистой! А, без пиара о своей"благотворительности" ну никак нельзя!", – комментируют рассказыпользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, дочь Микела Абрамова в этом году победилана шоу "Голос. Дети". Однако позже выяснилось, что имела местонакрутка голосов. Разразился скандал, в результате Первый канал аннулировалрезультаты голосования и провел финал состязания еще раз.