На севере Бурятии в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате ЧП погибли два члена экипажа - командир корабля и бортмеханик. Пассажиры живы.

На севере Бурятии в аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. В результате ЧП погибли два члена экипажа — командир корабля и бортмеханик. Пассажиры живы.С борта самолета спасены 42 взрослых и один ребенок, травмы различной степени тяжести получили семь человек, передает ТАСС.В четверг, 27 июня, пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Уже в воздухе отказал один из двигателей, экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Во время посадки из-за невозможности осуществления реверса по причине отказа двигателя борт выехал на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После столкновения самолет загорелся. К настоящему времени пожар уже потушен.