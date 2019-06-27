Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга с
известной телеведущей Ларисой Гузеевой. Актриса оставила язвительный
комментарий под очередным постом Гарика Харламова в Instagram.
Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга с
известной телеведущей Ларисой Гузеевой. Актриса оставила язвительный
комментарий под очередным постом Гарика Харламова в Instagram.
Фотография Кристины Асмус с дочерью Настей появилась в
микроблоге Гарика Харламова. Юморист оставил под ней оригинальную подпись.
"Время мимимишности. Обладательницы моего сердца",
– написал Харламов. Подписчики согласились, что жена и дочка – самое ценное,
что есть у юмориста. Гарику посоветовали сохранять и оберегать своих дам.
Супруга юмориста тут же отреагировала на нежное признание Харламова
– но в шутливом тоне. "Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?", – поинтересовалась
Кристина Асмус.
На днях подписчики Гарика Харламова спрашивали, не ревнует
ли юмориста к Ларисе Гузеевой – ведущей программы "Давай
поженимся". Дело в том, что Гарик с некоторого времени, по неизвестной
пока причине, в изобилии публикует ролики с участием телеведущей. Это, конечно,
монтаж, и в этих видео юморист довольно жестко высмеивает Гузееву.
В последнем ролике Гарику Харламову удалось даже заставить
Ларису Гузееву танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах
такой большой его "любви" к ведущей программы "Давай поженимся"
юморист не отвечает. , судя по всему, тоже пока не знает ответа
на этот вопрос.