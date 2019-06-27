Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга с известной телеведущей Ларисой Гузеевой. Актриса оставила язвительный комментарий под очередным постом Гарика Харламова в Instagram.

Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга сизвестной телеведущей Ларисой Гузеевой. Актриса оставила язвительныйкомментарий под очередным постом Гарика Харламова в Instagram.Фотография Кристины Асмус с дочерью Настей появилась вмикроблоге Гарика Харламова. Юморист оставил под ней оригинальную подпись."Время мимимишности. Обладательницы моего сердца",– написал Харламов. Подписчики согласились, что жена и дочка – самое ценное,что есть у юмориста. Гарику посоветовали сохранять и оберегать своих дам.Супруга юмориста тут же отреагировала на нежное признание Харламова– но в шутливом тоне. "Ой, ну ничоси… Гузеева не обидится?", – поинтересоваласьКристина Асмус.На днях подписчики Гарика Харламова спрашивали, не ревнуетли юмориста к Ларисе Гузеевой – ведущей программы "Давайпоженимся". Дело в том, что Гарик с некоторого времени, по неизвестнойпока причине, в изобилии публикует ролики с участием телеведущей. Это, конечно,монтаж, и в этих видео юморист довольно жестко высмеивает Гузееву.В последнем ролике Гарику Харламову удалось даже заставитьЛарису Гузееву танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинахтакой большой его "любви" к ведущей программы "Давай поженимся"юморист не отвечает. , судя по всему, тоже пока не знает ответана этот вопрос.