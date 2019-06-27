Беременная девушка продюсера Тимати Анастасия Решетова выложила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. После этого будущую мать закидали обвинениями, люди, будто с цепи сорвались.

Беременная девушка продюсера Тимати Анастасия Решетова выложила новый снимок в своем Instagram-аккаунте. После этого будущую мать закидали обвинениями, люди, будто с цепи сорвались.На фото бизнесвумен стоит на берегу океана в струящемся белом платье. Возлюбленная рэпера держит за узды лошадь. "Нет для меня ничего более привлекательного, чем трепетное отношение человека к детям и животным", – поделилась Решетова.Подписчиков возмутило высказывание модели. "Нет для тебя ничего более привлекательного, чем дешевая слава и богатства. Кого ты обманываешь?!", – негодовала пользователь сети.Многие взбесились из-за того, что отец ребенка Анастасии продает фаст-фуд, а она тем временем делает такие громкие заявления. "Сказала Настя поедающая животных, муж которой штампует бургеры из трупов!", "Это так "гуманно" разделять животных на тех, к которым хочется трепетно относиться и на тех, из кого можно делать бургер!", "Поэтому я буду мучить животное, фотографируясь с ним в жару!", – писали разъяренные критики."Тогда по логике их и есть нельзя, иначе это полное лицемерие!", – высказалась недовольная фанатка.Среди такого шквала критики были и те, кому понравилось фото. Как утверждает , большинство отметили, что интересное положение девушки ей очень к лицу. "Очень вам идет беременность!", "Шикарная, как с сказки!", "Будь беременна каждый год!", – восхищались поклонники.