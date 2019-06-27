Вера Брежнева поделилась с поклонниками своим отношением к
сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Подписчики отреагировали неоднозначно – певицу
раскритиковали за столь откровенные высказывания.
Вера Брежнева поделилась с поклонниками своим отношением к
сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Подписчики отреагировали неоднозначно – певицу
раскритиковали за столь откровенные высказывания.
Веру Брежневу обвинили в непорядочности. По мнению некоторых
подписчиков звезды, приличная женщина не станет так откровенно говорить об интимных
вещах. Но, судя по всему, фанаты просто не поняли, что хотела сказать певица
своим постом в Instagram.
"Ничего не имею против рок-н-ролла и секса
(защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение.
Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" – это моя работа и мой
драйв, страсть к жизни", – написала артистка.
Певица отметила, что часто встречается с людьми, которые
стали или прежде были наркозависимым – и из-за этого инфицировался ВИЧ. По
словам Веры Брежневой , многие из ее знакомых продолжают сами бороться с
зависимостью – и, в то же время, помогают другим.
Кое-кого пост задел за живое. ", я думал,
что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить о
сексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к
сексу", – написали некоторые из фанатов.
И все же большинство поддержали . Подписчики
заметили, что секс – это нормальное явление в жизни. А вот наркотики
употребляют слабаки.