Вера Брежнева поделилась с поклонниками своим отношением к сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Подписчики отреагировали неоднозначно – певицу раскритиковали за столь откровенные высказывания.

Вера Брежнева поделилась с поклонниками своим отношением ксексу, наркотикам и рок-н-роллу. Подписчики отреагировали неоднозначно – певицураскритиковали за столь откровенные высказывания.Веру Брежневу обвинили в непорядочности. По мнению некоторыхподписчиков звезды, приличная женщина не станет так откровенно говорить об интимныхвещах. Но, судя по всему, фанаты просто не поняли, что хотела сказать певицасвоим постом в Instagram."Ничего не имею против рок-н-ролла и секса(защищенного). А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение.Никогда не пробовала сама, для меня "наркотик" – это моя работа и мойдрайв, страсть к жизни", – написала артистка.Певица отметила, что часто встречается с людьми, которыестали или прежде были наркозависимым – и из-за этого инфицировался ВИЧ. Пословам Веры Брежневой , многие из ее знакомых продолжают сами бороться сзависимостью – и, в то же время, помогают другим.Кое-кого пост задел за живое. ", я думал,что ты порядочная женщина. Ты не должна была так открыто говорить осексе", "Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви ксексу", – написали некоторые из фанатов.И все же большинство поддержали . Подписчикизаметили, что секс – это нормальное явление в жизни. А вот наркотикиупотребляют слабаки.