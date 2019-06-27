Бывшая любовница рэпера Гуфа – 18-летняя Яна Шевцова – выложила в свой Instagram-аккаунт серию новых снимков в бикини. Ее ожидания, по всей видимости, не оправдались, вместо хвалебных комментариев на нее обрушился шквал критики.

Бывшая любовница рэпера Гуфа – 18-летняя Яна Шевцова – выложила в свой Instagram-аккаунт серию новых снимков в бикини. Ее ожидания, по всей видимости, не оправдались, вместо хвалебных комментариев на нее обрушился шквал критики.На фотографиях экс-участница "Дома-2" стоит под дождем в купальнике горчичного цвета. Девушка призналась, что она увеличила себе грудь на два с половиной размера.Подписчики не поверили, что на фотографиях сама Яна и начали обвинять ее во лжи. "Лицо другого человека!", "Да это картинка, но точно не она", "Другой человек!", "Слишком много фотошопа!", – негодовали критики."Не делала она грудь! Видела новые нарезки с "Дома-2", и там все, как и было. И там долго надо ходить в корсете, когда делаешь грудь", – разоблачила скандальную персону внимательная подписчица."Вернулась с загула наша лягушка", – язвительно отметила пользователь сети.Как утверждает "Пятый канал", сама Шевцова решила не оправдываться и тем более не идти на конфликт. Поэтому на большинство комментариев она отвечать не стала.Напомним, апогея своей популярности экс-участница телестройки достигла после того, как на всю страну назвала себя любовницей рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. По ее словам, они состояли в интимных отношениях более двух лет. Также она призналась, что ждет ребенка от музыканта. Это подтвердили и тесты на беременность, и УЗИ.Сам исполнитель высмеял девушку и сказал, что все ее услуги давно оплатил дорогими подарками, а к ребенку он не имеет никакого отношения. После этого униженная Яна сделала аборт.