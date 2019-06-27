Кандидаты от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не имеют никаких шансов на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу, уверен политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, предстоящее голосование станет политическим фиаско скандального блогера и его команды.

Кандидаты от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не имеют никаких шансов на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу, уверен политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, предстоящее голосование станет политическим фиаско скандального блогера и его команды.Москве нужны здоровые оппозиционные силы в городской думе,дополнительные механизмы обратной связи между властью и жителями столицы,уверен эксперт. "Город, в целом, нуждается в более оживленной политическойжизни, так как иначе обеспечить полноценное представительство москвичей и учетих реальных интересов не получается", – подчеркнул Делягин.Но то, чтосегодня предлагается жителям столицы в качестве альтернативы, на роль оппозициисовершенно не годится, уверен аналитик. "В первую очередь на нее неподходят выдвиженцы господина Навального", – отметил политолог.Москвичи, уверен эксперт, не доверят город выдвиженцам,связанным с Навальным, шансов у блогера и его команды нет. "Результатысбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады ишапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны опринципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер. При этом онипризывают увеличить пожертвования в свой адрес", – от отметил Делягин.По словам эксперта, происходящее является политическимфиаско Навального и его окружения. "Прискорбно только, что своимидействиями они отвадили от участия в политике многих достойных людей", -заключил политолог.Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера"Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму из-за травли.Она оказалась не готова к обрушившимся на нее потокам грязи. "Друзьяпредупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я недумала, что до такой степени", – призналась известный общественник."Поздравляю Навального, у него победа. Большой дарразрушителя у человека", – прокомментировала отказ от участия в выборах в МосгордумуНюты Федермессер политолог .Травлю Федермессер осудил и главред радиостанции "ЭхоМосквы" Алексей Венедиктов. "Радоваться, что затравленный человекуступил – это оправдывать травлю", – написал журналист на своей страницеTelegram.Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8сентября. В нескольких округах столицы будет проведено электронное голосование.