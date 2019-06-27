Кандидаты от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не имеют никаких шансов на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу, уверен политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, предстоящее голосование станет политическим фиаско скандального блогера и его команды.
Кандидаты от главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не имеют никаких шансов на сентябрьских выборах в Московскую городскую думу, уверен политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, предстоящее голосование станет политическим фиаско скандального блогера и его команды.
Москве нужны здоровые оппозиционные силы в городской думе,
дополнительные механизмы обратной связи между властью и жителями столицы,
уверен эксперт. "Город, в целом, нуждается в более оживленной политической
жизни, так как иначе обеспечить полноценное представительство москвичей и учет
их реальных интересов не получается", – подчеркнул Делягин.
Но то, что
сегодня предлагается жителям столицы в качестве альтернативы, на роль оппозиции
совершенно не годится, уверен аналитик. "В первую очередь на нее не
подходят выдвиженцы господина Навального", – отметил политолог.
Москвичи, уверен эксперт, не доверят город выдвиженцам,
связанным с Навальным, шансов у блогера и его команды нет. "Результаты
сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и
шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о
принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер. При этом они
призывают увеличить пожертвования в свой адрес", – от отметил Делягин.
По словам эксперта, происходящее является политическим
фиаско Навального и его окружения. "Прискорбно только, что своими
действиями они отвадили от участия в политике многих достойных людей", -
заключил политолог.
Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера"
Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму из-за травли.
Она оказалась не готова к обрушившимся на нее потокам грязи. "Друзья
предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь, но я не
думала, что до такой степени", – призналась известный общественник.
"Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар
разрушителя у человека", – прокомментировала отказ от участия в выборах в Мосгордуму
Нюты Федермессер политолог .
Травлю Федермессер осудил и главред радиостанции "Эхо
Москвы" Алексей Венедиктов. "Радоваться, что затравленный человек
уступил – это оправдывать травлю", – написал журналист на своей странице
Telegram.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8
сентября. В нескольких округах столицы будет проведено электронное голосование.