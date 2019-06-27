Самолет Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Согласно последним данным, в результате пострадали 22 человека.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Согласно последним данным, в результате пострадали 22 человека.Утром в четверг, 27 июня, пассажирское судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание. На борту самолета начался пожар.При аварийной посадке погибли два члена экипажа, 22 человека пострадали. "15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", – рассказал собеседник агентства ТАСС.Материал дополняется.