Пятилетняя Алиса впервые попробовала свои силы на подиуме. Дочь Тимати стала звездой модного показа в Сочи.

Пятилетняя Алиса впервые попробовала свои силы наподиуме. Дочь Тимати стала звездой модного показа в Сочи.Новостью на своей странице в Instagram поделилась бабушка ребенка Симона Юнусова. Она выложила в микроблог кадры смодного шоу "Цирк дю Солей", которое состоялось на курорте Роза Хутор.Мать рэпера представила свою коллекцию одежды "Хиппи",которую выпускает совместно с известным брендом. Дочь Тимати выступила в ролимодели. Можно предположить, что Алиса пойдет по стопам своей мамы, моделиАнастасии Решетовой. Тем более, что она имела большой успех.Ранее Симона Юнусова рассказала, почему ее всегдавдохновляли хиппи. Она призналась, что ей нравилась романтика этого движения."Помню свои первые расклешенные джинсы, белую марлевку и босоножкина пробковой платформе. Ох и хороша же я была! Прошломного лет, и так захотелось увидеть все это на Алисе, что родиласьколлаборация", – цитирует мать ТиматиСам рэпер сейчасзаботится о беременной возлюбленной. Известно, что Анастасия Решетова находитсяна шестом месяце. Алиса – от бывшей избранницы,модели Алены Шишковой. Девочка занимается балетом.Как писали "Дни.ру", маленькая Алиса поражаетсвоим бесстрашием. Зимой мать Тимати выложила в свой Instagram-аккаунт ролик,от которого у поклонников рэпера по телу побежали мурашки. На кадрах вместе с ним катается на водных лыжах без спасательного жилета.