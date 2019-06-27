Но в момент совершения преступления их заметили полицейские

Но в момент совершения преступления их заметили полицейскиеЖителей Муромского района, 18 и 19 лет, обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В апреле этого года в сотрудники патрульно-постовой обратили внимание на двух юношей, которые толкали автомобиль «ВАЗ». Увидев патрульную машину, молодые люди попытались убежать, но полицейские их задержали.Оказалось, подростки похитили припаркованную на соседней улице легковушку. В тот момент, когда злоумышленники отгоняли машину от места парковки, чтобы в дальнейшем завести двигатель, их и поймали.Уголовное дело направлено в суд.