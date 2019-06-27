Трагедия на перевале Дятлова случилась более полувека назад. Но ученые из разных областей до сих пор ведут спор на тему причин случившегося.

Трагедия на перевале Дятлова случилась более полувека назад. Но ученые из разных областей до сих пор ведут спор на тему причин случившегося.Мастер спорта по туризму Владислав Карелин озвучил новую версию. В то время он также был задействован в поисковой операции пропавшей группы.По его мнению, гибель российских туристов напрямую связанна с тайным пуском ракеты СССР.Эксперт рассказал, чтоони с друзьями пошли в поход по маршруту, пролегающему на 50 километров южнее пути студентов. Это было спустя две недели после трагедии.Во время путешествия тургруппа увидела в небе светлое пятно.Это явление зафиксировали не только они, но и другие поисковые группы, как сообщает obozrevatel."Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, вот это я и видел 17 февраля", – вспоминает Владислав.Лишь в 2010 году Карелин узнал, что именно он видел. Оказалось, что 2 февраля 1959 года с полигона в Капустином Яре (Астраханская область) был произведен аварийный запуск ракеты.Мастер спорта привел аргументы в пользу своей версии. Главным доводом стал факт существования заледеневших следов туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды.Он отмечает, что в последующие годы льда не было. "Эти факты заставляют прийти к выводу, что вполне возможно было какое-то мощное тепловое воздействие", – подытожил Владислав Карелин.