Необходимо законодательно определить места для размещения на дорогах камер фото– и видеофиксации нарушений и передать эту систему из частных рук государству. Такие инициативы озвучил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Единой России Безопасные дороги Владимир Афонский.

Необходимо законодательно определить места для размещения на дорогах камер фото– и видеофиксации нарушений и передать эту систему из частных рук государству. Такие инициативы озвучил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" Владимир Афонский.Для этого камеры необходимо включать в перечень техническихсредств для организации дорожного движения, отметил парламентарий. Он напомнил,что к ним, помимо прочего, относятся знаки, разметка и светофоры.Депутат уверен: систему фиксации нарушений на дорогах нужнопередать из частных рук в государственные. Афонский напомнил, что этом году Генпрокуратуразанималась проверкой установки видеокамер в регионах, были выявлены серьезныенарушения в деятельности систем фиксации нарушений на дорогах."В частности, в четырех субъектах федерации – в республикахИнгушетия и Дагестан, Костромской области и в городе Севастополе – частныекомпании в 2018 году получили более 60% средств, поступивших от штрафов вбюджеты, выписанных с помощью видеокамер", – заявил координатор партпроекта "Безопасныедороги", уточнив, что в Еврейской автономной области этот показатель доходит до90%.Это значит, отметил парламентарий, что фиксация нарушенийПДД превратилась в наши дни в прибыльный бизнес. Жители регионов полностьюподдерживают инициативу передать систему фиксации государству, добавилАфонский.Сейчас полномочия органов власти по местам установки камерне закреплены на законодательном уровне, отметил депутат. По его словам, этоприводит к тому, что средства фиксации нарушений появляются на дорогах вбессистемном порядке.Коммерческие организации заинтересованы в фиксациимаксимального количества нарушений."По сведениям федерации автовладельцев России, порядка40% передвижных камер устанавливается некорректно", – сказал законодатель.Менять сложившуюся систему нужно без промедлений, уверенАфонский. Он уточнил, что на российских дорогах используется бессистемно четыретысячи передвижных устройств. Единоросс призвал принять регулирующий этудеятельность законопроект и проверить места, где установлены камеры. Средствафиксации должны устанавливаться в местах с большим количеством ДТП, и водителипо открытым сервисам должна видеть местоположение камер, заключил депутат.Партийный проект "Единой России" "Безопасныедороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшениисоответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог ипешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.