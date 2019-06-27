44-летний Энрике Иглесиас опубликовал в своей социальной сети Instagram новый пост. Он поделился самым дорогим – видео своего еще совсем крохотного сына.

44-летний Энрике Иглесиас опубликовал в своей социальной сети Instagram новый пост. Он поделился самым дорогим – видео своего еще совсем крохотного сына.Ролик сделан во время морской прогулки. Малыш сидит в футболке с принтом из мультика "Тачки" и в огромной шляпе-сомбреро. Наследник звезды, не отрываясь, восторженно смотрит на сверкающую голубую морскую воду и пытается что-то лепетать на родном испанском.Первым делом внимательные поклонники отметили, что цвет глаз малыша такой же ярко-голубой, как и вода, которой он любуется. И этот факт крайне удивил подписчиков. Ведь "южные" гены отца должны были победить "северные" матери.Напомним, родила мальчика 38-летняя российская теннисистка Анна Курникова. Молодые люди познакомились еще в 2001 году на съмках клипа Иглесиаса.С тех пор у них закрутился бурный роман, который длится по сей день. Тем не менее, возлюбленные стараются не выставлять свою личную жизнь напоказ.Отметим, на данный момент неизвестно состоят ли Анна и Энрике в законном браке. Но в декабре 2017 года отечественная спортсменка родила музыканту близнецов – Люси и Николаса.