Украинских туристов выгнали из отеля в Греции за демонстрацию национальных и националистических флагов. Публикация появилась на странице украинского гида в соцсети.

Украинских туристов выгнали из отеля в Греции за демонстрацию национальных и националистических флагов. Публикация появилась на странице украинского гида в соцсети.Детская группа отдыхала в отеле острова Каламос, сообщает телеканал "Россия 24". Кто-то из постояльцев пожаловался на оформление балконов отдыхающих. Там, где у других висели пляжные полотенца, у гостей с Украины виднелись украинский флаг и полотнище запрещенного движения УПА. Причем в посте о националистической символике гид почему-то не сообщает.Руководство отеля пыталось снять флаги, а когда конфликт решить не удалось, предложило группе выехать с компенсацией за сутки. Стоит сказать, что для греков тема оккупации и сопротивления — до сих пор очень болезненная. Но украинский гид негодует — дескать, группу унизили за "самоидентификацию".