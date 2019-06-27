Новость, шокировали многих: сразу несколько российских детей - чуть ли не в рабстве у китайцев на территории Китайской Народной Республики. По крайней мере, именно так тему преподносят сразу несколько отечественных СМИ. Школьницы из Краснокаменска поехали в Поднебесную летом на творческую практику.

Новость, шокировали многих: сразу несколько российских детей — чуть ли не в рабстве у китайцев на территории Китайской Народной Республики. По крайней мере, именно так тему преподносят сразу несколько отечественных СМИ. Пишут: дескать, группа школьниц из забайкальского Краснокаменска поехала в Поднебесную на летнюю творческую практику. А именно в качестве юных художниц, которым обещали, во-первых, возможность позаниматься декоративным оформлением зданий и украшать сувениры. А во-вторых, заработок по 20 тысяч рублей в месяц на человека. Вот только в действительности все оказалось совсем иначе. Как утверждают обеспокоенные родители, проживание — без каких-либо удобств. Скудное однообразное питание по принципу "лишь бы не умерли с голоду". То есть, действительно, похоже на рабские условия, к тому же опасные для здоровья.Но главное, суть так называемой практики: ни кистей, ни красок, ни мольбертов девушки так и не увидели. Что им предложили, точнее, к чему их обязали взамен?Три дня в подвале. Без воды и душа. А дальше жизнь на стройке. Ни комфортных апартаментов — лишь голые плиты. Ни трехразового питания — взамен чашка риса."Офигенно нас пересилили. Ни интернета, свет вообще еле-еле, только холодная вода из крана. Воду не приносят, воду мы должны сами где-то покупать", — сокрушается одна из девушек.Юные художницы, им от 14 до 17 лет, уже несколько дней в Манджурии. Ехали расписывать фасады и матрешки, а подают закуски в местных кафе. По словам родителей, всех девочек пристроили официантками. О том, что работа не на пленэре, дети написали сразу.Отвели в кафе, где была группа китайских мужчин, где девочки обслуживали прямо как официантки — разливали спиртные напитки, раздавали сигареты. Даже было такое, что мою Сашу китаец дергал, предлагал, сядь со мной, покури. Естественно, у детей стресс", — сокрушается мать одной из девочек Юлия Черепанова.Организацией практики занимались директор художественной школы Краснокаменска и местная предпринимательница Елена Морозова, которая сразу же попросила родителей купить девочкам костюмы на выход. И среди прочего туфли на шпильках на выход."Именно у нее в магазине купить туфли для девочек, плюс колготки и шиньоны для работы. Но потом костюмы она дала нам бесплатно, которые в итоге не пригодились", — поясняет мать другой девочки Анна Кожевникова.В каких костюмах школьницы должны были расписывать фасады и матрешек и для чего они вообще нужны, не уточняется. Вопросов в этой истории больше, чем ответов. Например, какие визы оформляли детям? Кто их сопровождает в поездке и где этот человек? Наконец, если столько нарушений, когда же дети вернутся домой?"Если они должны были расписывать матрешек, извините, это тоже своего рода работа. Если официальная, то работодатель должен был оформить рабочую визу. И они, приехав туда, в Китай, встать на миграционный учет и в полиции. Я на 100 процентов уверена, что это незаконная работа, это нелегальная работа. И если так, то это очень опасно: помимо выдворения из Китая, это может быть кратковременный арест", — подчеркивает председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.Но если все было оформлено официально, а по согласию родителей заключен срочный трудовой договор, в нем должно быть прописано четко, где живут дети, где работают и сколько часов в день. За нарушение можно спросить с организаторов поездки, а наказание — уголовная ответственность."Должны быть прописаны обязанности и нормы так, как это детский труд. Это определенные условия проживания, это все закреплено не только в российском законодательстве, но и в международных актах. Так как дети работали, принимая гостей в ресторане, то это уже нарушение условий детского труда", — соглашается юрист Александр Амелин.Вместе с подростками из Краснокаменска, по некоторым данным, в похожих условиях сейчас находятся девочки из Улан-Удэ. Выехали в Китай добровольно, с согласия родителей. Вот только получили не ту работу, на которую рассчитывали. Родители заявили, что как только узнали от детей, чем те занимаются, обратились в полицию."Правоохранительные органы все откликнулись, началась работа, проверка. Мы хотим, чтобы общественность подключилась, может, даже откликнутся люди из нашего города, кто уже попадал в такие ситуации", — надеется Анна Кожевникова.В свою очередь телеканал "Россия 24" обратился в российский МИД. Там заявили, что тщательно разберутся в этой ситуации, чтобы понять, как именно художественная практика превратилась в спецкурс по выживанию в чужой стране.