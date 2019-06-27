В СМИ появилась информация о том, что якобы у Клары Новиковой онкологическое заболевание. Эти данные прокомментировала сама прославленная юмористка.

В СМИ появилась информация о том, что якобы у Клары Новиковой онкологическое заболевание. Эти данные прокомментировала сама прославленная юмористка.Поводом для слухов о том, что у Клары Новиковой может быть рак, стало то обстоятельство, что якобы артистка крайне редко выходит в свет. Юмористка расставила все точки над i. Клара Новикова призналась, что возмущена подобными домыслами."Во-первых, что значит, я нигде не появляюсь? Я веду активную жизнь: хожу на дни рождения к друзьям, практически еженедельно я играю в спектаклях в Театре на Малой Бронной, у меня готовится большой гастрольный тур", – сообщила артистка.Клара Новикова не понимает, почему в последнее время закрепилась привычка "хоронить живых людей". Она отметила, что еще недавно в СМИ муссировались данные о плохом самочувствии ее коллеги, юмориста и актера Сергея Дроботенко. Артистка призналась, что пыталась связаться с человеком, первым пустившим неприятный слух о ней, однако ничего не получилось."Обидно, что этот ужас читают мои поклонники, и многие верят в болезни, которые мне приписывают. Прошу не верить этим сплетням. У меня в жизни все хорошо!" – уверила общественность 72-летняя артистка. Клара Новикова рассказала о достижениях своих близких. "В этом году мой внук Лев закончил институт, внучка Анна – школу. Все прекрасно и чувствую я себя замечательно, но такие публикации очень расстраивают", – цитирует артистку .Несмотря на возраст, старается вести активный образ жизни и смело идет на эксперименты. Так, несколько лет назад она сменила амплуа – стала меньше работать в комедийном жанре и попробовала себя в качестве драматической актрисы. Первым опытом стала главная роль в спектакле Евгения Арье "Поздняя любовь".