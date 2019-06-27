В рейтинг попали предложения с зарплатами от 150 тысяч рублей

В рейтинг попали предложения с зарплатами от 150 тысяч рублейЭксперты сайта hh.ru проанализировали банк вакансий во Владимире и составили топ-5 самых дорогих предложений в этом месяце.В рейтинг попали предложения с зарплатами от 150 тысяч рублей, именно такую сумму работодатели предлагают программисту JAVA (Android SDK). За ним идет территориальный менеджер по управлению розничной сетью с вознаграждением от 150 тысяч, директор департамента ИТ – от 120 тысяч рублей, PHP – разработчик от 100 тысяч рублей. Пятую строчку заняло предложение для токаря-универсала с зарплатой от 85 тысяч рублей.Среднее вознаграждение, которое предлагали владимирские работодатели в июне, составило 36,5 тысяч рублей.Больше всего предложений работодатели размещали в сферах продаж, производства, рабочего персонала и информационных технологиях.