Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на официальном мероприятии под прицелами множества камер. На этот раз приступ неконтролируемой дрожи произошел с ней на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель в очередной раз стало плохо на официальном мероприятии под прицелами множества камер. На этот раз приступ неконтролируемой дрожи произошел с ней на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.Камеры журналистов сняли на видео очередной прилюдный приступ Ангелы Меркель. Протекал он так же, как и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлера Германии начало легко потряхивать, а она без особого успеха пыталась унять дрожь руками.В отличие от прошлого раза, теперь политику предложили хоть какую-то помощь. Однако от стакана воды она отказалась, передает . Несмтря на произошедшее, пресс-секретарь Ангелы Меркель заверила, что с ее здоровьем все в порядке, передает . Все мероприятия, которые были запланированы с канцлером Германии, пройдут по графику. Речь идет в том числе о визите политика на саммит G20.Несмотря на успокоительные заявление окружения Ангелы Меркель, многие всекрьез забеспокоились за ее здоровье. "Меркель снова плохо! Кошмар какой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Telegram прокомментировала видео ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева."Отдыхать ей надо", "Пора на отдых и лечение... что-то с ней происходит...", "Пора на покой. Заняться здоровьем", отметили пользователи Сети. Нашлись и те, кто решил поставить диагноза Ангеле Меркель по выложенному отрывку видео. "Джексоновские припадки, похоже", "Ортостатический тремор скорее всего", "Сахарный диабет,от волнения сахар сильно повышается", "Плохой симптом.У нее сосуды головного мозга не в порядке", "Это нервы", – гадали комментаторы.Напомним, в прошлый раз Ангела Меркель сама прокомментировала свой припадок на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и объяснила, что произошел он от обезвоживания. Она добавила, что выпила несколько бутылок воды, после чего стала чувствовать себя прекрасно.