Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке участников июньского заговора с целью свержения законного правительства Боливарианской Республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке участников июньского заговора с целью свержения законного правительства Боливарианской Республики.По словам главы государства, была разоблачена и задержана террористическая банда, готовившая атаку на венесуэльское общество и демократию, передает РИА Новости. "Они за решеткой с полным набором доказательств. Мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", — уточнил Николас Мадуро.Ранее министр связи и информации Венесуэлы сообщил, что 23 и 24 июня представители оппозиции, действовавшие при поддержке Соединенных Штатов, Колумбии и Чили, намеревалась организовать в стране государственный переворот, убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. Якобы, путчисты хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, ранее перешедшего в оппозицию и в настоящее время находящегося в тюрьме.