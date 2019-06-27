Продюсер Максим Фадеев регулярно берет к себе в команду новых людей. Он открыл подробности рабочего процесса. Также он вспомнил личные драмы и рассказал, перед кем до сих пор чувствует вину.

Продюсер Максим Фадеев регулярно берет к себе в команду новых людей. Он открыл подробности рабочего процесса. Также он вспомнил личные драмы и рассказал, перед кем до сих пор чувствует вину.Музыкант заявил, что всегда отбирает артистов тщательно. Он отдает предпочтения не просто хорошим певцам с природными данными. Для него важно, чтобы человек хорошо выглядел и был хорошо сложен. "Это обязательно должна быть личность", – поделился Фадеев."Мы обмениваемся друг с другом нашими талантами: я пишу музыку, которая делает его популярным, а он дает мне пользоваться своим голосом и теми данными, что наделил его Бог", – рассказал композитор. Он также отметил, что нормально относится к тому, что после завершения контракта артист отправляется в сольное плавание.В среднем сотрудничество длится пять лет. "По истечении этого периода у них уже становится нездоровой голова", – сетует Максим Александрович. После громкого конфликта с Еленой Темниковой, он научился относится к артистам как к бизнес-проектам и не подпускать их к себе слишком близко."Они идут дальше со своим голосом и именем, а я остаюсь со своей музыкой", – разводит руками Фадеев.Сам он, в свою очередь, признается, что обидел многих. У некоторых он не успел попросить прощения. Он жалеет, что не остановил близкого друга."По факту моей вины нет, но почему-то мне кажется, что, если бы я успел, он был бы жив", – с грустью вспоминает композитор.