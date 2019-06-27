YouTube-канал Редакция сделал выпуск об отношении знаменитостей к мату. Среди прочих свое мнение на эту тему высказала и Ксения Собчак.

YouTube-канал "Редакция" сделал выпуск об отношении знаменитостей к мату. Средипрочих свое мнение на эту тему высказала и Ксения Собчак.Телеведущая призналась в любви к грязным словечкам. Приэтом она считает, что матерится неорганично. "Мне не идет, а мне нравится", -заявила Ксения Собчак. По ее словам, она матерится даже при своей матери –Людмиле Нарусовой."Я матерюсь при маме, хоть мне и стыдно, но не всемисловами. То есть я не могу сказать ей: "Мам, ты ****"? А вот: "Мам, что за ****происходит? Почему дома нет никого", – так я могу", – заявила Ксения Собчак.Что касается мата при детях, то знаменитость, воспитывающаямаленького сына Платона от актера Максима Виторгана, считает, что на мате ненадо делать акцент. При этом она поделилась собственным опытом знакомства сненормативной лексикой."Вот я впервые столкнулась с матом, мне было лет шесть,я иду учиться кататься на фигурных коньках и вижу большое слово ****, мелом написанноена катке. Спросила у папы, что это такое. Папа сказал, что это очень страшноеслово, которое вообще нельзя произносить. Я поняла, что это заклинание какое-тои дома произносила по сто раз в день, засыпая", – рассказала с улыбкой Ксения Собчак.Отметим, что последниеполгода вся страна с интересом следит за личной жизнью . Напомним,в конце 2018 года стало известно о проблемах в семье телеведущей и МаксимаВиторгана. Тогда Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. В марте Виторган в своем аккаунте объявил о расставании с супругой.Аналогичную запись оставила и . Недавно звездная параразвелась официально.