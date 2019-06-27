YouTube-канал Редакция сделал выпуск об отношении знаменитостей к мату. Среди прочих свое мнение высказала Ксения Собчак.

YouTube-канал "Редакция" сделал выпуск об отношении знаменитостей к мату. Средипрочих свое мнение высказала Ксения Собчак.Телеведущая призналась в любви к грязным словечкам. Приэтом она считает, что материться – неорганично. "Мне не идет, а мне нравится", -заявила Ксения Собчак. По ее словам, она матерится даже при матери –Людмиле Нарусовой."Я матерюсь при маме, хоть мне и стыдно, но не всемисловами. То есть я не могу сказать ей: "Мам, ты ***"? А вот: "Мам, что за *** происходит? Почему дома нет никого" – так я могу", – заявила Собчак.Что касается ругани при детях, то знаменитость, воспитывающая сына Платона от актера Максима Виторгана, считает, что на мате ненадо делать акцент. Она поделилась собственным опытом знакомства сненормативной лексикой."Вот я впервые столкнулась с матом, мне было лет шесть,я иду учиться кататься на фигурных коньках и вижу большое слово ***, мелом написанноена катке. Спросила у папы, что это такое. Папа сказал, что это очень страшноеслово, которое вообще нельзя произносить. Я поняла, что это заклинание какое-то, и дома произносила по сто раз в день, засыпая", – рассказала с улыбкой Ксения Собчак.Отметим, что последниеполгода вся страна с интересом следит за личной жизнью . Напомним,в конце 2018 года стало известно о проблемах в семье телеведущей и МаксимаВиторгана. Тогда Ксения Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. В марте Виторган в своем аккаунте объявил о расставании с супругой.Аналогичную запись оставила и . Недавно звездная параразвелась официально.