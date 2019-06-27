В Московском Художественном Театре началась церемония прощания с актрисой, режиссером и педагогом Аллой Покровской. Сказать спасибо пришли ее многочисленные ученики и звезды театра, кино – Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Лия Ахежкакова, Дмитрий Бертман. Корреспондент Дни.Ру присутствует на панихиде.

В Московском Художественном Театре началась церемония прощания с актрисой, режиссером и педагогом Аллой Покровской. Сказать "спасибо" пришли ее многочисленные ученики и звезды театра, кино – Гоша Куценко, Ирина Апексимова, Лия Ахежкакова, Дмитрий Бертман. Корреспондент "Дни.Ру" присутствует на панихиде.Гроб с телом Аллы Борисовны Покровской установлен на сцене, где она играла с 2004 года и утопает в цветах и венках. На заднике сцены мелькают кадры из фильмов и спектаклей с участием Покровской, ее фотографии с воспитанниками Школы-студии МХАТ и коллегами.Одной из первых пришла простится Наталья Тенякова, которая восприняла уход Покровской как личную трагедию. "Я потеряла не только коллегу, но и близкую подругу, – рассказал она "Дни.ру". – 104 раза мы вместе с ней выходили на сцену в спектакле "Дыхание жизни", где она играла любовницу моего мужа""Но была в нашей жизни и драматическая история, – продолжает Тенякова. – Кирилл Серебренников репетировал классическую абсурдистскую пьесуСэмюэля Беккета "В ожидании Годо", где все роли должны были играть женщины. Главные же достались Лие Ахеджаковой и Алле Покровской. Ах, как они репетировали, ах, какой бы это мог быть спектакль. Но накануне премьеры наследники автора запретили играть спектакль, не дали разрешения. Я считаю, это преступление, что такой спектакль так и не увидели зрители!"Алла Покровская была серьезно больна, и Тенякова не могла обойти вниманием эту тему. "Ей было тяжело и всем нам тяжело, – плачет подруга. – Почти год длилась борьба с болезнь, ее сын Михаил Ефремов – прекрасный актер и человек! – сделал все возможное, чтобы спасти маму. Но медицина, увы, оказалась бессильна".Напомним, Алла Борисовна Покровская скончалась 25 июня на 82 году жизни. Ее похоронят сред коллег-актеров на Троекуровском кладбище столицы.