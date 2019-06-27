Сотрудники ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией...

Сотрудники ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве на территории ГАУК г. Москвы «Поклонная гора» (г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 7) организовали и провели праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией.Цель мероприятий – привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.Праздничная программа началась со встречи участников детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков – я выбираю спорт!», посвященного памяти генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева, врача и марафонца Э.А. Яковлева с представителями ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве в Парке Победы.Всех собравшихся поприветствовал заместитель начальника ГУНК МВД России действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Сергей Сотников и выразил благодарность участникам забега за формирование антинаркотического мировоззрения, популяризацию спорта и здорового образа жизни.Далее прозвучали приветственные слова для участников символического антинаркотического несоревновательного забега от председателя оргкомитета Московской областной общественной организации «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни» Сергея Супрунюка и главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России, президента МНПЦ наркологии, доктора медицинских наук, профессора, члена общественной палаты Российской Федерации Евгения Брюна.Для гостей праздника была организована раус-программа, где столичные полицейские ознакомили присутствующих со своей повседневной деятельностью.Так, сотрудники 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве предоставили возможность собравшимся познакомиться с выставкой огнестрельного оружия и специальных средств, находящихся на вооружении столичной полиции.Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве представили печатные материалы антинаркотической направленности и отвечали на часто возникающие вопросы, касающиеся правовой ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.Полицейские ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве представили криминалистическую выставку, где зрители смогли поучаствовать в работе эксперта-криминалиста по снятию следов со всевозможных объектов (дактилоскопия).Присутствующие на мероприятии специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы проконсультировали участников о медицинских и социальных последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя и табака, а также по вопросам предотвращения заражения ВИЧ-инфекциями.В рамках мероприятия сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Москве показали работу служебной собаки по поиску и обнаружению запрещенных средств и веществ.Особый интерес у зрителей вызвало выступление бойцов спецназа «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве, которые провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя. Полицейские наглядно продемонстрировали боевую экипировку, оружие и специальные средства, применяемые при проведении специальных операций.Также в мероприятии приняли участие общественные организации – спортивным клубом «Kango_club» организован музыкально-спортивный флеш-моб. Танцевальные номера показали ребята из Школы современных танцев «Про-Движение». Казацкие песни исполнил представитель Межрегиональной общественной организации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом «Межрегиональный казачий центр».Все участники праздника получили заряд бодрости, позитивное настроение и выразили желание посетить праздник в следующем году.УНК ГУ МВД России по г. Москве