Накануне стало известно о скоропостижной смерти народной артистки России Аллы Покровской. Народ скорбит о такой утрате, многие пытаются хоть как-то поддержать безутешного сына.

Накануне стало известно о скоропостижной смерти народной артистки России Аллы Покровской. Народ скорбит о такой утрате, многие пытаются хоть как-то поддержать безутешного сына."Выражаю соболезнования Михаилу Ефремову в связи со смертью его матери Аллы Покровской", – с горечью сказал эксперт Совета по развитию информационного общества. Он отмечает, что умершая была удивительной актрисой."Ее яркий образ в сериале Следствие ведут ЗнаТоКи, где она сыграла жену, а затем и вдову Баха, на всю жизнь остался в моей памяти", – поделился Манукян. По его мнению, народная артистка умела очень тонко передать черты своих героинь и всегда вживалась в их образы с полной отдачей.Он отмечает, что всегда верил ее героиням. Они вызывали у него искреннюю симпатию."Светлая память Алле Покровской. Миша, в этот день я мысленно с тобой", – всеми силами Вадим пытался подбодрить Ефремова.Напомним, сын усопшей рассказал, что мать не вставала с постели уже полгода. Актер также подтвердил, что в последнее время она находилась в реанимации. Как писали ранее , врачи диагностировали у Покровской врачи много заболеваний.Отметим, Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня. Народную артистку похоронят на Троекуровском кладбище.