Мария Кожевникова возмущена заявлением владимирской чиновницы, которая рекомендует россиянкам рожать прежде, чем получать образование. Актриса уверена, что не следует навязывать свои жизненные принципы другим.

Мария Кожевникова возмущена заявлением владимирскойчиновницы, которая рекомендует россиянкам рожать прежде, чем получать образование. Актриса уверена, что неследует навязывать свои жизненные принципы другим.Актриса и бывший депутат Мария Кожевникова убеждена, чтокаждый россиянин может сам решить, как распоряжаться своим временем. А заместителюдиректора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной неследует навязывать свое мнение другим."Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тожепобольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надораспространять на других", – заявила Кожевникова.признает: чем моложе девушка, тем больше унее здоровья. Однако это не означает, что она не должна получать образование -ведь детей надо учить и обеспечивать. Кроме того, у каждого своя формула безусловногосчастья – кому-то надо получить 10 образований, кому-то одно, кому-то вообще ненадо, заметила актриса.Владимирская чиновница выступила с громким заявлением 26июня. По мнению Юлии Арсениной, девочкам надо сначала рожать детей, а потом ужедумать об образовании чем получать образование. "У нас вообще очень многиестали друг друга учить, как им жить", – приводит комментарий со ссылкой на РЕН ТВ. Актрисаподчеркивает, что чиновникам надо знать свое место.