Российский нападающий клуба Национальной хоккей лиги Лос-Анджелес Кингз Никита Щербак продолжит карьеру в омском Авангарде, 23-летний форвард подписал соглашение с российским клубом, рассчитанное на три сезона.

Российский нападающий клуба Национальной хоккей лиги "Лос-Анджелес Кингз" Никита Щербак продолжит карьеру в омском "Авангарде", 23-летний форвард подписал соглашение с российским клубом, рассчитанное на три сезона.В минувшем сезоне Щербак в составе "Лос-Анджелеса" принял участие в восьми играх и забросил одну шайбу, а также провел 28 игр в АХЛ за "Лаваль Рокет" и "Онтарио Рейн", набрав 12 (5+7) очков."В то время как российские игроки уезжают за океан, нам удается возвращать хоккеистов на родину, – заявил президент клуба Максим Сушинский, слова которого приводит пресс-служба "Авангарда" – Щербак получил отличный опыт за океаном, он любит и умеет играть в активный и скоростной хоккей, а это именно то, что нам нужно".Также сообщается, что двусторонние контракты с омским клубом заключили воспитанники команды Максим Мизюрин (на один сезон) и Даниил Берестнев (на два сезона).