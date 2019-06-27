В Канаде обсуждают громкий скандал в сфере врачебной этики. В Оттаве репродуктолог по фамилии Барвин десятилетиями оплодотворял пациенток своим материалом или же материалом доноров, которых пары не выбирали.

В Канаде обсуждают громкий скандал в сфере врачебной этики. В Оттаве репродуктолог по фамилии Барвин десятилетиями оплодотворял пациенток своим материалом или же материалом доноров, которых пары не выбирали.Удивительно, что наказание довольно мягкое — отзыв лицензии на работу и штраф, в пересчёте около полумиллиона рублей. Барвину уже 80 лет, и он даже не был на слушаниях — прислал адвоката, впрочем, обвинения не оспаривал.Причем несколько случаев вскрылось еще шесть лет назад, но никто не думал, что таких историй, как минимум пятьдесят, отмечает телеканал "Россия 24". Эти семьи, а большинство детей в них уже совсем взрослые, говорят, что их жизни сломаны.