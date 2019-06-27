Журнал Forbes назвал 100 лучших вузов России. В тройку лидеров рейтинга вошли Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11 балла), МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (52,01 балла).

Журнал Forbes назвал 100 лучших вузов России, сообщают Известия.В тройку лидеров рейтинга вошли Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (54,11 балла), МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (52,01 балла).Четверное место занял Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (51,46 балла), а на пятом разместился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, получив 51,27 балла.В десятку лучших учебных заведений страны следом вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, 51,04 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89), НИУ Высшая школа экономики (48,59 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59 балла) и Российская экономическая школа (РЭШ, 48,14 балла).Ранее сообщалось, что 25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира.