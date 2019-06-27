Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием не подписывать указ о назначении главами восьми облгосадминистраций тех кандидатов, которые рассматривались на заседании правительства 26 июня. Сама процедура, уверен политик, противоречит правилам, которые утвердил бывший шоумен.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием не подписывать указ о назначении главами восьми облгосадминистраций тех кандидатов, которые рассматривались на заседании правительства 26 июня. Сама процедура, уверен политик, противоречит правилам, которые утвердил бывший шоумен.Владимир Зеленский перед победой во время второго тура выборов президента Украины создал для себя имидж политика, который будет четко следовать букве и духу закона и в первую очередь будет заботиться о соблюдении демократических процедур. Однако с каждым новым днем появляется все больше украинцев, которые начинают подозревать, что бывший шоумен был с ними не до конца откровенен.На то, что утверждение глав облгосадминистраций на заседании Кабмина Украины проходило с нарушением правил, которые утвердил сам Владимир Зеленский, обратил внимание вице-премьер-министр страны Павел Розенко. От отметил, что никаких открытых, честных и публичных конкурсов, которые обещал президент, не проводилось. Даже сами кандидаты не смогли объяснить, как они оказались в списках.При этом отбор кандидатов проходил кулуарным способом, пожаловался Розенко. Их имена не знала не только широкая общественность, но и даже сами члены правительства, которым предстояло принимать решения. Те получили перечень кандидатов и материалы о них всего за полчаса до начала заседания.Соответственно, все структуры гражданского общества, общественные организации и прочие неравнодушные участники процесса, радеющие за светлое будущее Украины, оказались попросту лишены возможности обсудить и высказать свое мнение по поводу предложенных кандидатов. Слова же тех, кому все же удалось высказаться, просто не были приняты во внимание, пожаловался вице-премьер-министр.В результате, заявил он, среди претендентов на должности глав ОГА оказались люди "со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и с откровенной антиукраинской позицией". Поэтому, считает Розенко, Владимир Зеленский обязан провести новый открытый и прозрачный отбор кандидатов, которые могут возглавить областные администрации."Не позорьте себя и украинцев сомнительными кадровыми решениями. Докажите всем, что вы против кулуарщины, договорняков и непрозрачности в политике, в том числе – в кадровых назначениях. Не повторяйте ошибок прошлого. Создавайте действительно новую политическую культуру на Украине", – заключил Павел Розенко.