Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала представителей отечественного шоу-бизнеса. В своем микроблоге в ЖЖ она заявила, что в России – ужасно скучные селебы.

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковалапредставителей отечественного шоу-бизнеса. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что в России – "ужасноскучные селебы".По словам блогера, все их интервью оченьпохожи: "долдонят, как под копирку, одни и те же устаревшие истины, выглядят извучат максимально прилизанно". "И в любви у них – сказка,и в карьере всего добились упорным трудом", – с иронией отметила Миро.Она уверена, что все их "сладкие"посты в соцсетях – это "дешевая показуха". "Они боятся быть настоящими", -констатировала блогер. Лена Миро считает, что российский звезды – случайныелюди в мире шоу-бизнеса. "У нас в России и шоу-то, как такового, нет: его никтоне умеет делать... Наши селебы – обычные проходимцы. Они не говорят, чтодумают, и ведут себя неестественно", – надавала блогер пинков отечественнымзнаменитостям.При этом в качестве положительного примера Миропривела зарубежных звезд. "Вон 51-летней Памеле Андерсон изменил 33-летнийбойфренд. Так она взяла и открыто рассказала всему миру, что ей – больно. Да,больно. Так бывает", – написала блогер. Она предложила так же поступатьроссийским знаменитостям."Ты возьми и расскажи, чточувствуешь. Найди в себе смелость быть несчастливой или вон, как Памела,признай себя дурой. Это же интересно! В этом – жизнь! Настоящая. Такая, какесть", – отметила Миро.