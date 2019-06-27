Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала
представителей отечественного шоу-бизнеса. В своем микроблоге в ЖЖ она заявила, что в России – ужасно
скучные селебы.
Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала
представителей отечественного шоу-бизнеса. В своем микроблоге в "ЖЖ" она заявила, что в России – "ужасно
скучные селебы".
По словам блогера, все их интервью очень
похожи: "долдонят, как под копирку, одни и те же устаревшие истины, выглядят и
звучат максимально прилизанно". "И в любви у них – сказка,
и в карьере всего добились упорным трудом", – с иронией отметила Миро.
Она уверена, что все их "сладкие"
посты в соцсетях – это "дешевая показуха". "Они боятся быть настоящими", -
констатировала блогер. Лена Миро считает, что российский звезды – случайные
люди в мире шоу-бизнеса. "У нас в России и шоу-то, как такового, нет: его никто
не умеет делать... Наши селебы – обычные проходимцы. Они не говорят, что
думают, и ведут себя неестественно", – надавала блогер пинков отечественным
знаменитостям.
При этом в качестве положительного примера Миро
привела зарубежных звезд. "Вон 51-летней Памеле Андерсон изменил 33-летний
бойфренд. Так она взяла и открыто рассказала всему миру, что ей – больно. Да,
больно. Так бывает", – написала блогер. Она предложила так же поступать
российским знаменитостям.
"Ты возьми и расскажи, что
чувствуешь. Найди в себе смелость быть несчастливой или вон, как Памела,
признай себя дурой. Это же интересно! В этом – жизнь! Настоящая. Такая, как
есть", – отметила Миро.