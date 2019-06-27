Шоумен снимется в фильме Стаса Барецкого Брат-3. Новостью поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

Шоумен снимется в фильме Стаса Барецкого"Брат-3". Новостью поделился PR-директор Бари Алибасова ВадимГоржанкин.Съемки картины стартуют в подмосковномКрасногорске уже в конце июля. Бари Алибасовбудет играть главного продюсера России.По сюжету фильма главный герой – младший(третий) брат. Он поклонник творчества группы "На-На" и мечтает попасть на"Дом-2", передает радиостанция "Говорит Москва".Кроме того, одна из главных героинь "Брата – 3", – девушка-киллер,которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. По словам Вадима Горожанкина,Бари Алибасова тоже будут пытаться убить, но у киллера ничего не получится.Напомним, в начале июня Бари Алибасов в тяжеломсостоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Это произошло послетого, как продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб"Крот".У диагностировали ожоги внутреннихорганов. Несколько дней шоумен провел в медикаментозной коме, азатем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.Как писали "Дни.ру", многие россияне и звездыроссийского шоу-бизнеса заподозрили во лжи. Они посчитали, чтошоумен всех обвел вокруг пальца, и никакого отравления не было. Якобы, весьэтот спектаклю он устроил только ради пиара.