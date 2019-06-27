Шоумен снимется в фильме Стаса Барецкого
Брат-3. Новостью поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим
Горжанкин.
Шоумен снимется в фильме Стаса Барецкого
"Брат-3". Новостью поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим
Горжанкин.
Съемки картины стартуют в подмосковном
Красногорске уже в конце июля. Бари Алибасов
будет играть главного продюсера России.
По сюжету фильма главный герой – младший
(третий) брат. Он поклонник творчества группы "На-На" и мечтает попасть на
"Дом-2", передает радиостанция "Говорит Москва".
Кроме того, одна из главных героинь "Брата – 3", – девушка-киллер,
которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. По словам Вадима Горожанкина,
Бари Алибасова тоже будут пытаться убить, но у киллера ничего не получится.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов в тяжелом
состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Это произошло после
того, как продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб
"Крот".
У диагностировали ожоги внутренних
органов. Несколько дней шоумен провел в медикаментозной коме, а
затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.
Как писали "Дни.ру", многие россияне и звезды
российского шоу-бизнеса заподозрили во лжи. Они посчитали, что
шоумен всех обвел вокруг пальца, и никакого отравления не было. Якобы, весь
этот спектаклю он устроил только ради пиара.