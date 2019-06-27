Избранник артистки, футболист Адиль Рами, который младше нее на 18 лет, долго крутил роман сразу с несколькими женщинами. Памела Андерсон рассталась с неверным возлюбленным.

Избранник артистки, футболист АдильРами, который младше нее на 18 лет, долго крутил роман сразус несколькими женщинами. Памела Андерсон рассталась с невернымвозлюбленным.Женщина,являющаяся секс-символом для миллионов мужчин, рассказала о личной трагедиипоклонникам в Instagram.Как объяснила Памела Андерсон, Адиль долгое время "жил на две семьи", обманываяобеих женщин.Избранницымужчины ни о чем не догадывались. При этом Памела Андерсон считает, чтоу Рами были и другие любовницы. "Он лгал всем. Какэто возможно: контролировать два женских сердца и умы?.. Он монстр", – отметилазнаменитость. При этом она добавила, что не понимает, как же ей не хватиломудрости понять, что происходит.Как оказалось, Рами, начаввстречаться с Памелой Андерсон, продолжал проводить времяс моделью, матерью двух его детей. Она-то и рассказала Андерсоно неверности футболиста.Артистка заявила, чтособирается уехать из Франции, куда переехала ради любимого. В комментарияхпод постом Памелы Андерсон сочувствие звезде выразили многие мировые звезды. Вчастности, ее поддержали модель Перис Хилтон и фотограф Люк Гилфорд.Отметим,отношения и Адиля Рами продлились более двух лет. Свой роскошный особняк в Малибу актриса после переезда во Франциюрешила сдавать. За право пожить в ее доме запросила 70 тысячдолларов в месяц.