Избранник артистки, футболист Адиль
Рами, который младше нее на 18 лет, долго крутил роман сразу
с несколькими женщинами. Памела Андерсон рассталась с неверным
возлюбленным.
Избранник артистки, футболист Адиль
Рами, который младше нее на 18 лет, долго крутил роман сразу
с несколькими женщинами. Памела Андерсон рассталась с неверным
возлюбленным.
Женщина,
являющаяся секс-символом для миллионов мужчин, рассказала о личной трагедии
поклонникам в Instagram.
Как объяснила Памела Андерсон, Адиль долгое время "жил на две семьи", обманывая
обеих женщин.
Избранницы
мужчины ни о чем не догадывались. При этом Памела Андерсон считает, что
у Рами были и другие любовницы. "Он лгал всем. Как
это возможно: контролировать два женских сердца и умы?.. Он монстр", – отметила
знаменитость. При этом она добавила, что не понимает, как же ей не хватило
мудрости понять, что происходит.
Как оказалось, Рами, начав
встречаться с Памелой Андерсон, продолжал проводить время
с моделью, матерью двух его детей. Она-то и рассказала Андерсон
о неверности футболиста.
Артистка заявила, что
собирается уехать из Франции, куда переехала ради любимого. В комментариях
под постом Памелы Андерсон сочувствие звезде выразили многие мировые звезды. В
частности, ее поддержали модель Перис Хилтон и фотограф Люк Гилфорд.
Отметим,
отношения и Адиля Рами продлились более двух лет. Свой роскошный особняк в Малибу актриса после переезда во Францию
решила сдавать. За право пожить в ее доме запросила 70 тысяч
долларов в месяц.